Motorrijder gewond na klap tegen boom in Pareinpark Kristof Pieters

03 september 2020

10u12 0

Op een parking in het Pareinpark in Beveren verloor een motorrijder woensdagavond rond 18.30 uur de controle over zijn stuur. Hij kwam terecht tegen een boom. Het slachtoffer raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.