Motorrijder aangereden tijdens draaimanoeuvre Kristof Pieters

10 augustus 2020

09u32 1

Op het kruispunt van de Gasthuistraat met de Kwarikweg in Kallo is zondagmiddag een motorrijder gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Die laatste was achteruit aan het rijden om een draaimanoeuvre te maken op het kruispunt. De motorrijder werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 12 uur.