Motorrijder aangereden door auto die parkeerplaats verlaat Kristof Pieters

01 juli 2019

Een motorrijder is vrijdag lichtgewond geraakt bij een ongeval in de Albert Panisstraat in Beveren. De motor werd aangereden door een auto die een parkeerplaats verliet. De motorrijder raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis.

Ook in de Laarstraat in Vrasene kwam het vrijdag tot een aanrijding. Hier ging het om een fietser en een auto die met elkaar botsten. De fietser raakte lichtgewond