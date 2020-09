Motie rond LGBT-vrije zones in Polen blijft dode letter: “Genoeg werk in Beveren, zo kunnen we eindeloos thema’s bespreken” Kristof Pieters

30 september 2020

11u45 0 Beveren Bijna een jaar nadat de gemeenteraad zich in een motie uitsprak tegen de ‘LGBT-vrije zones’ in Polen heeft de gemeente Beveren dit standpunt nog altijd niet overgemaakt aan de bevriende gemeente Czchzow. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is ook niet zinnens om dit te doen. “Zouden we ons niet beter bezig houden met Beveren in plaats van hier te palaveren over alle wereldbranden?”

Polen werd vorig jaar door Europa op de vingers getikt nadat een tachtigtal Poolse gemeenten zogenaamde LGBT-vrije zones hebben ingevoerd. Daar mogen geen holebi’s of transgenders binnen. Holebi’s worden niet vervolgd in Polen, maar hun bewegingsvrijheid wordt wel beperkt door het instellen van deze zones. In december vorig jaar stemde de gemeenteraad een motie die de ‘LGBT-vrije zones’ in Polen afkeurt. De motie werd ingediend door de sp.a-fractie. De gehele oppositie stemde voor, de meerderheid stemde verdeeld.

Gemeenteraadslid Meline Rovillard had in de motie laten opnemen dat Beveren een brief met dit standpunt zou sturen naar de bevriende gemeente Czchzow, die in een provincie ligt dat haar grondgebied als LGTB-vrij heeft bestempeld. Dinsdagavond vroeg Rovillard op de raad waarom dit na een jaar nog altijd niet gebeurd is. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) reageerde gepikeerd en wond geen doekjes rond zijn standpunt. “Ik had de voorbije maanden andere zaken aan mijn hoofd door de coronacrisis. Bovendien stel ik me vragen bij het soort onderwerpen dat hier op de gemeenteraad besproken worden. Zelfs de Falklandoorlog is hier ooit ‘uitgevochten’. Binnenkort passeert er wellicht een vraag om een neutrale zone te creëren uit sympathie met de Palestijnse zaak. We kunnen zo eindeloos zaken bespreken die niks met Beveren te maken hebben.”

Rovillard vindt de reactie vooral een aanfluiting van de gemeenteraad. “De motie is hier gestemd en goedgekeurd en dan moet ze ook uitgevoerd worden. Ik ga dit elke zitting opnieuw vragen tot er gevolg aan is gegeven.”