Motard gewond bij ongeval in staart van file op E17 Kristof Pieters

03 maart 2020

08u15 6 Temse/Haasdonk Het verkeer op de E17 richting Antwerpen ondervond dinsdagochtend zware hinder door een ongeval net voor de afrit Haasdonk op grondgebied Temse. Daarbij raakten vier voertuigen, waaronder een motor betrokken.

Het ongeluk deed zich voor in de staart van de dagelijkse file op een moment dat een motorrijder van rijstrook wisselde. De bestuurder van een bestelwagen kon de man niet meer ontwijken en tikte hem aan waarna de motard zwaar ten val kwam. Hij raakte hierbij gewond. Bij een uitwijkmanoeuvre om de gevallen man te ontwijken, reden nog eens twee personenwagens op elkaar in, gelukkig zonder grote schade. Toch was de rijbaan een tijdlang grotendeels versperd waardoor er in volle ochtendspits al gauw een file ontstond die tot in Waasmunster reikte.