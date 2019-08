Montmartre op kasteeldomein Hof ter Saksen: kunstmarkt in prachtig decor JVS

04 augustus 2019

17u14 0 Beveren Al voor het tiende jaar op rij is het kunstevenement Montmartre deze zomer van de partij op het kasteeldomein Hof ter Saksen in Beveren.

De sfeer van de Parijse kunstenaarswijk Montmartre op het prachtige kasteeldomein Hof ter Saksen brengen, dat wordt deze zomer drie keer gedaan, telkens op de eerste zondagen van juli, augustus en september. Enkele tientallen kunstenaars en hobbyisten strijken dan neer op Hof ter Saksen, van schilders, tekenaars en beeldhouwers tot juweelontwerpers, grafici en fotografen. Er is verder muziek en een groot terras, om na al dat kunstvertoon even te verpozen. Het lokte ook deze zondag opnieuw heel wat volk naar Hof ter Saksen. De vzw Kunst Montmartre is deze zomer al aan de tiende editie toe van dit fijne, artistieke initiatief.

De volgende keer Montmartre in Hof ter Saksen is er op 1 september. De deuren zijn open van 13 tot en met 18 uur. De toegang is gratis. Meer info via www.kunstmontmartre.be.