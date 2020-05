Mondmaskers zijn gearriveerd, massa personeel ingezet voor verdeling Kristof Pieters

25 mei 2020

10u03 0 Beveren De langverwachte herbruikbare mondmaskers zijn maandagochtend eindelijk toegekomen. Bij de gemeente Beveren is het nu alle hens aan dek om ze zo snel mogelijk te verdelen. Tegen vanavond moeten er al heel wat bedeeld zijn.

De mondmaskers werden met een groepsaankoop besteld bij Think Pink. Dat is de organisatie die zich inzet voor de preventie van en onderzoek naar borstkanker. De levering liep wel wat vertraging op maar maandagochtend zijn ze eindelijk geleverd. Zo’n vijftigtal personeelsleden zijn meteen aan de slag gegaan met het vullen van de omslagen. Het personeel van de groendienst en technische dienst wegen zal er alles aan doen om ze tegen vanavond zo maximaal mogelijk te bedelen. In elke omslag zitten drie type mondmaskers; een S voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, een M voor vrouwen ouder dan 12 en een L voor mannen ouder dan 12.

Binnenkort, vermoedelijk eind mei, zal men ook de mondmaskers met filter van de federale overheid aan huis bedelen.