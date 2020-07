Mondmaskers voortaan ook verplicht op wekelijkse markt Kristof Pieters

15 juli 2020

17u03 0 Beveren De gemeente Beveren heeft beslist om voor ieders veiligheid mondmaskers vanaf 12 jaar te verplichten op markten en op rommelmarkten. Deze beslissing komt er nadat de Nationale Veiligheidsraad ook al het dragen van mondmaskers verplicht maakte in onder meer de winkels.

“Markten en rommelmarkten zijn plaatsen waar veel mensen samenkomen en dan is een mondmasker sowieso sterk aanbevolen”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Een markt is bovendien een kruispunt van generaties. Met de verplichting willen we het veiliger houden voor iedereen.”

Vanaf 21 juli zullen de bezoekers van de wekelijkse markt dus verplicht een mondmasker moeten dragen. “Alle inwoners van Beveren kregen al een comfortmasker in de bus via de gemeente en konden er een van de federale overheid afhalen bij de apotheek. Wie toch geen mondmasker bij zich heeft kan bij de stewards aan de toegang een mondmasker kopen voor 1 euro. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel.”

Burgemeester Van de Vijver heeft er vertrouwen in dat de maatregel goed zal opgevolgd worden. “Ondertussen dragen we met zijn allen een mondmasker in de winkels. We trekken met deze maatregel de lijn door naar onze markten. Het gemiddelde aantal dagelijkse coronabesmettingen is jammer genoeg opnieuw in stijgende lijn. Een nieuwe opstoot loert nog steeds om de hoek. Ik ben er zeker van dat onze inwoners begrip opbrengen voor deze maatregel en dat het hen er niet van zal weerhouden onze markten op een veilige manier te bezoeken.”