Moet De Brownestraat andere naam krijgen? Bankier van Leopold II heeft controversieel verleden in Congo Kristof Pieters

03 september 2020

14u02 0 Beveren Er zijn wellicht niet veel mensen die nog weten wie Alexandre de Browne de Tiège was. In de 19de eeuw was deze Beverenaar een bekend bankier die koning Leopold II meer dan een handje hielp om Congo-Vrijstaat uit te buiten. Gemeenteraadslid Stijn De Munck (Groen) wil het debat openen en zet de deur op een kier om de De Brownestraat van naam te veranderen. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is het echter niet de taak van de gemeente om zijn proces te maken.

Op 5 juni 2020 was het precies 110 jaar geleden dat in één van de statige herenhuizen aan de Grote Markt in Beveren Alexandre de Browne de Tiège overleed. Op de benedenverdieping van het gebouw is vandaag het Kruidvat ondergebracht. Het enige relict van deze historische figuur is vandaag een kleine straat tussen de Kasteeldreef en de Ciamberlanidreef. Bij het verkavelen van de grote tuin van de Browne werd hem na de Tweede Wereldoorlog een straatnaam gegeven.

In juni dit jaar laaide de controverse rond de standbeelden en straatnamen van Leopold II weer op naar aanleiding van het racistisch politiegeweld in de VS. Onder meer Sint-Niklaas wil de straatnaam van de voormalige vorst veranderen. In Beveren zijn er geen straten vernoemd naar Leopold II maar is er wel een De Brownestraat en volgens gemeenteraadslid Stijn De Munck heeft de man een belangrijke rol gespeeld bij de uitbating van Congo-Vrijstraat.

Eren met straatnaam?

In 1881 stichtte Alexandre de Browne de Caisse Hypothécaire Anversoise of Antwerpse Hypotheekkas (Anhyp), het huidige AXA, en was er de eerste afgevaardigde bestuurder van. Hij richtte daarnaast echter ook verschillende vennootschappen op waarmee hij koning Leopold II financieel hielp om Congo-Vrijstaat uit te buiten. “Er vonden in het land in die periode enorme wreedheden plaats”, zegt De Munck. “Congo was een echt wingewest en de zwarte bevolking werd uitgebuit en gemarteld. Het resultaat: wellicht miljoenen doden in 23 jaar. Leopold werd in zijn Congoverhaal bijgestaan door kapitaalkrachtige investeerders zoals Alexandre de Browne. Eén van zijn vennootschappen bekwam een concessie op 7 miljoen hectaren van het privédomein van Leopold II. Gezien zijn rol moeten we het debat durven voeren. Is het wel correct die man te eren met een straatnaam?”, vraagt De Munck zich af. Hij stelt daarom voor om een stuurgroep op te richten van deskundigen die zich daarover moet buigen.

Taak van parlement

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) vindt dit eerder een taak voor het federale niveau. “Ik ga het verleden van de Browne zeker niet goedpraten maar als we alle figuren tegen het licht gaan houden, zijn er die meer emoties opwerpen. Hij zetelde trouwens ook vier jaar in het parlement en was ook betrokken bij de oprichting van het telefoonbedrijf Bell. Destijds werd het niet zo nauw genomen bij de keuze van straatnamen maar nu gaan veranderen zal bij de huidige bewoners niet in dank worden afgenomen. Als je aan 1000 mensen vraagt wie de Browne was, zal er misschien 1 een antwoord kunnen geven. Bij Leopold II ligt dat wel anders.” Van de Vijver stelt daarom voor om het rapport af te wachten van de parlementaire commissie die zich over het verleden in Congo gaat buigen.

Baron van de afgekapte handen

Kleeft er bloed aan de handen van Alexandre de Browne? Historicus Kevin Posschet onderzocht zijn levenswandel tien jaar geleden voor het heemkundig tijdschrift Land van Beveren. “De Browne en zijn raad van bestuur bleven veilig in Antwerpen, waar ze rechtstreeks controle konden uitoefenen op de leveringen van rubber en ivoor in de haven van Antwerpen. We hebben geen gegevens gevonden die doen vermoeden dat hij ooit voet op Congolese bodem heeft gezet. Het zou intellectueel oneerlijk zijn hem als genocidair op de beklaagdenbank van de geschiedenis te plaatsen. Maar net als Leopold II droeg hij een verpletterende verantwoordelijkheid door zijn rijkdom en kennis aan te wenden bij de exploitatie van de kolonie”, luidt zijn conclusie. “Niet voor niets noemde de socialistische volksvertegenwoordiger Georges Hubin hem in 1912 nog ‘le baron des mains coupées’ of ‘baron van de afgekapte handen’.