Modemakers opende week voor lockdown twee nieuwe winkels: “Nieuwe start, maar deze keer met reeks veiligheidsmaatregelen” Kristof Pieters

11 mei 2020

14u47 0 Beveren Kledingketen Modemakers heeft vandaag haar twee filialen in het Beverse winkelcentrum heropend. Beide zaken gingen pas op 6 maart dit jaar van start en moesten door de coronacrisis na amper één week al terug de deuren sluiten. “Een vast cliënteel moeten we dus nog opbouwen”, zegt shopmanager Natalie Verhelst. “We nemen nu een nieuwe start maar wel ééntje met heel wat veiligheidsmaatregelen voor zowel de klanten als het personeel.”

Het familiebedrijf Modemakers uit Temse heeft een tiental winkels waarvan Beveren de nieuwste telg is. “Het zijn eigenlijk twee zaken die we hier geopend hebben”, zegt shopmanager Natalie Verhelst. “Het is een nieuw concept dat we uitproberen. Alle andere filialen zijn grote complexen met heren- en vrouwenmode onder één dak. In Beveren hebben we een opsplitsing gemaakt. De winkel voor vrouwenkleding is in de Vrasenestraat en die voor de herenmode is ondergebracht in een nieuwbouw aan de Grote Markt.”

Trekker voor winkeldorp

De keuze om zich te vestigen in het winkelhart is heel bewust genomen. “Inwoners van Beveren gaan liefst shoppen in de eigen gemeente en dus hebben we beslist om ons hier te vestigen”, zegt eigenaar Patrick D’Eer. Het winkelcentrum kampt met leegstand en heeft vooral enkele grote trekkers nodig om de buurt nieuw leven in te blazen. “Die rol hopen we te vervullen. We geloven alleszins in de mogelijkheden hier.”

De coronacrisis gooide wel wat roet in het eten. De twee gloednieuwe winkels openden op 6 maart de deuren en amper een week later moesten deze al terug gesloten worden. “Dat is natuurlijk geen leuke start”, geeft shopmanager Natalie Verhelst toe. “We waren eigenlijk nog volop onze draai aan het zoeken. Ook voor het personeel was het wennen en dan volgde plots de wekenlange sluiting.”

Eénrichtingsverkeer in winkel

In beide zaken werden nu heel wat voorzorgsmaatregelen genomen om het winkelen veilig te laten verlopen. “We delen aan de ingang maatwijzers uit”, toont Natalie. “Op die manier weten we altijd hoeveel mensen er precies in de winkel zijn. In de herenboetiek aan de Grote Markt kunnen we twintig mensen gelijktijdig toelaten. In onze winkel voor dames zijn dat er veertig. We denken niet dat we dit aantal zullen halen, maar we spelen liever op veilig. Verder hebben we ook een soort van eenrichtingsverkeer ingevoerd. We laten klanten ook niet toe om terug te draaien. Als ze toch iets nodig hebben of een ander maatje willen, helpt het personeel. Verder zijn er schermen met plexiglas voorzien aan de kassa’s, draagt iedereen een mondmasker en na elke pasbeurt wordt het hokje gereinigd. De kledij wordt na het passen op een rekje gehangen om vervolgens te stomen.”