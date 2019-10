Missing link in fietssnelweg langs spoor wordt weggewerkt Kristof Pieters

14 oktober 2019

13u39 0 Beveren Het ontbrekend stuk fietssnelweg langs de spoorlijn in Beveren wordt binnenkort weggewerkt. Het gemeentebestuur heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het herinrichten van een deel van de Kruibekesteenweg en Gasdam als fietsstraat.

De fietssnelweg F4 langs de spoorlijn Antwerpen-Gent werd in mei dit jaar feestelijk geopend. Er ligt nu een fiets-o-strade vanaf de grens met Sint-Niklaas tot aan de grens met Zwijndrecht. Het is een betonnen fietspad met een minimum breedte van 3 meter. De enige onderbreking in het traject situeert zich ter hoogte van het station van Beveren. Daar ligt namelijk reeds een straat. “Ruimte om er nog een fietspad naast te leggen is er niet en daarom gaat we de straat zelf heraanleggen als fietspad”, zegt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). Tussen de Hendrik Conciencestraat en de inrit van de parking van feestzaal Olympia komt er een fietspad van 3 meter breed. De verharding wordt uitgevoerd in grijs cementbeton en de bestaande parkeerstrook wordt in donkergrijze betonstraatstenen aangelegd. Het resterende deel van het traject van de Kruibekesteenweg tot aan de Gasdam wordt ingericht als fietsstraat.

De werken beperken zich tot het aanbrengen van een rode coating centraal op het bestaande wegtracé en het plaatsen van twee verkeersgeleiders. Het openbaar onderzoek gaf aanleiding tot 1 bezwaarschrift van een bewoner van de Kruibeksteenweg. Die is niet akkoord met de twee geplande verkeersgeleiders op het parcour.

Op de gemeenteraad maakte Groen van de gelegenheid gebruik om meer veiligheidsmaatregelen te vragen daar waar de fietsers aan een overweg de auto’s moeten kruisen. “Zo zien we dat Sint-Niklaas er voor gekozen heeft om op het kruispunt met de Molenstraat de fietsers voorrang te geven. Een moedige beslissing, maar het wordt er niet duidelijker op voor de weggebruikers”, zegt Koen Maes. Volgens Groen is er nood aan een gemeentelijk overstijgend beleid rond de F4. De provincie is voorstander om op zoveel mogelijk kruispunten de fietser voorrang te geven. “Mogelijks lukt dit niet overal omwille van de spoorwegovergangen, maar men zou wel kunnen kiezen voor meer signalisatie, snelheidsremmers voor de auto’s, vluchtheuvels en een zone 30 invoeren bij de kruispunten met de F4”, stelt Maes voor.

Schepen Raf Van Roeyen (CD&V) kiest voor een eenvormig verhaal. “Aangezien er omwille van de spoorovergangen bij een aantal kruispunten geen voorrang kan gegeven worden aan de fietser, wordt ervoor gekozen dit nergens toe te staan”, legt hij uit. Van Roeyen wil wel een ander voorstel onderzoeken van Koen Maes om de ‘blinde bocht’ op het kruispunt met de Appelstraat veiliger te maken. Daar hindert een vervallen schuurtje het zicht van de fietser op het aankomend autoverkeer.