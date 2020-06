Minister Zuhal Demir geeft startschot voor Vijd-jaar: opdrachtgever van Lam Gods wordt jaar lang in de kijker gezet Kristof Pieters

27 juni 2020

18u07 0 Beveren In Hof ter Saksen heeft minister van toerisme Zuhal Demir het officiële startschot mogen geven van het Vijd-jaar in Beveren. Met dit toeristisch project wil de gemeente Joos Vijd, de opdrachtgever van het wereldberoemde Lam Gods, in de kijker plaatsen. Naast verschillende expo’s is er ook een multimediale fiets- en wandeltocht die men in coronatijden veilig kan afleggen. Bekende namen zoals Jenne Decleir, Vic De Wachter en Danni Heylen spraken filmpjes en luisterfragmenten in.

“Zonder Beveren was er geen Lam Gods geweest. Het schilderij werd namelijk betaald met geld van de winstgevende economische activiteiten in het Land van Beveren. Misschien hoort het daarom meer thuis in de Sint-Martinuskerk”, lacht burgemeester Marc Van de Vijver. Zover zal het natuurlijk niet komen maar Beveren is wel trots op zijn illustere middeleeuwer Joos Vijd en lanceert daarom een ambitieus cultureel en toeristisch erfgoedproject om de geschiedenis en impact van Joos Vijd op Beveren, de regio en met Lam Gods ook wereldwijd, in de kijker te zetten.

Verborgen parels

“We mikken hierbij op een breed publiek”, vult schepen van toerisme Inge Brocken (N-VA) aan. “Zowel jong als oud en zowel de cultuur- en erfgoedliefhebbers als recreanten zullen hun gading vinden in het aanbod.” Het project pas perfect ook in de beleidsdoelstelling van de minister die deze zomer vooral wil focussen op toeristen die meerwaarde zoeken en bereid zijn om de verborgen parels in Vlaanderen te ontdekken. “Een bezoek aan Beveren is zeker een must do”, vindt Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir. “Ik heb als staatssecretaris de restauratie van het Lam Gods op de voet gevolgd en mocht de terugplaatsing van het werk bijwonen als minister. Ik heb dus wel een speciale band met het Lam Gods en weet dat het werk heel wat toeristen uit het buitenland lokt. Die krijgen nu ook de kans om het verhaal achter het Lam Gods en de opdrachtgever te ontdekken. Men kan één van de tentoonstellingen combineren met een wandel- of fietstocht, gevolgd door een verdiend Bevers streekbiertje.”

Fietsen en wandelen in spoor van Vijd

Vanaf 1 juli kan men te voet of met de fiets op ontdekking gaan in het Land van Vijd. Een wandeltocht van 7 km verbindt in Beveren een aantal plaatsen waar de geest van Joos Vijd nog ronddwaalt. De fietstocht van 35 km leidt via Beveren naar de polders van Melsele en Kallo. Op tien locaties, herkenbaar aan een gotisch schrijn, kan men via de smartphone of tablet filmpjes of luisterfragmenten downloaden. Jonas Bruyneel, auteur van een boek over Vijf, vertelt in tien spannende episodes het unieke levensverhaal. Voor het inspreken van de fragmenten werden enkeel bekende namen gestrikt zoals Eline De Munck, Jenne Decleir, Danni Heylen, Pieter Peirsman, Ruben De Munck en Vic De Wachter. De erfgoedapp kan men downloaden via de Apple of Androidstore. De gratis fiets- en wandelkaart van Vijdland is verkrijgbaar bij de dienst toerisme Beveren of kan men downloaden via www.beveren.be/vijdawa



Expo’s in Hof ter Welle en Cortewalle

De hele zomer lopen er ook verschillende expo’s rond Joos Vijd. In het erfgoedhuis Hof ter Welle komt men alles te weten over de opkomst en neergang van één van de machtigste families van Beveren. Joos Vijd werd geboren in de waterbucht van Singelberg. Zijn familie werd steenrijk door de handel in turf, destijds een belangrijke energiebron. Joos Vijd huwde een Gentse en trad ook in het Gentse stadsbestuur. Hij bleef echter ook verbonden met zijn geboortestreek en liet het familiegoed Cortewalle ombouwen tot een adellijke residentie. Verder stichtte hij een middeleeuws gasthuis dat later een klooster zou worden en nu de Sint-Maartencampus huisvest. In het kasteel Cortewalle loopt de kunstexpo ‘Mijn naam is Vijd’. Stefaan Van Biesen leest de gelaagde betekenissen van het Lam Gods aan de hand van tekeningen, foto’s, video’s en teksten. Omwille van de coronamaatregelen is reservatie voor beide expo’s verplicht via www.beveren.be/vijdawa

Tuin van Vijd

Vrij toegankelijk is de Tuin van Vijd in het kasteelpark Hof ter Saksen, en dit elke dag van 10 tot 20 uur. In deze tuin ontdekt men welke planten er allemaal te zien zijn op het Lam Gods. In de hoevetuin maakt men dan weer kennis met kruiden uit de middeleeuwen: specerijen, keukenkruiden en bierkruiden. Met die laatste zagen ook enkele nieuwe streekproducten het licht. Geïnspireerd door de middeleeuwse recepten van de ‘Foodarcheoloog’ creëerden Bier Verenigt en vier Beverse bakkers een heerlijk aanbod van vijf bieren en twee soorten zout en zoete koekjes. Deze zijn verkrijgbaar bij een aantal Beverse horecazaken, herkenbaar aan de raamsticker met het ‘Vijdkopke’, bakkers, drankencentrales en delicatessenzaken. Er zijn ook geschenkpakketten te koop in het infokantoor toerisme op de Grote Markt.