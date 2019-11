Minister Somers stelt verbindingsofficier aan voor toekomstig asielcentrum Kristof Pieters

19 november 2019

18u50 0 Beveren Er komt een verbindingsofficier voor het toekomstig asielcentrum in het voormalige belastingkantoor in Beveren. Dat heeft minister Bart Somers (Open Vld) bekend gemaakt. De verbindingsofficier moet zich bezighouden met de contacten tussen het gemeentebestuur, de bevolking en het Rode Kruis. De maatregel komt er na de brandstichting in een ander toekomstig asielcentrum in Bilzen. Ook in Beveren zorgt dit voor commotie.

Na de brandstichting in Bilzen is ook in Beveren ongerustheid ontstaan rond het toekomstig asielcentrum. Fedasil heeft aan het Rode Kruis opdracht gegeven om een noodopvangcentrum voor asielzoekers in te richten in de leegstaande gebouwen van de FOD Financiën aan het Stationsplein in Beveren. In het voormalige belastingkantoor is plaats voor 120 opvangplaatsen. Er waren al acties van zowel voor- als tegenstanders. Recent werd ook het hele gebouw beplakt met affiches van Voorpost. De politie onderzoekt de zaak maar voorlopig komt er wel geen extra bewaking.

Naar aanleiding van de brandstichting in Bilzen, maakte minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) bekend dat er een verbindingsofficier komt voor een optimale informatiedoorstroming naar de bevolking. Open Vld maakte dinsdag bekend dat ook Beveren zo’n verbindingsofficier krijgt. “Deze verbindingsofficier zorgt voor een goede afstemming tussen gemeente, burgerinitiatieven, fedasil, enz. Zo kunnen problemen tijdig voorkomen worden en de burgers beter betrokken worden bij dit dossier”, zegt gemeenteraadslid Kasper Dierckx (Open Vld). “Na de commotie die ook in onze gemeente heerst over de oprichting van een nieuw asielcentrum is dit een verstandige beslissing. We hebben allemaal met afschuw de gebeurtenissen gevolgd in Bilzen. Polarisatie en de soms extreme gevolgen ervan zijn niet de oplossing.”

De verbindingsofficier zal meteen van start gaan na overleg tussen het Agentschap Integratie & Inburgering, het Agentschap Binnenlands Bestuur en het gemeentebestuur. “Concreet staat de verbindingsofficier aan het hoofd van een groep medewerkers die elk vanuit hun expertise een bijdrage leveren op vlak van samenleven. Het gaat dus om meer dan één persoon”, voegt Dierckx hier nog aan toe.

Sp.a Beveren had eerder al aangedrongen op de aanstelling van zo’n verbindingsofficier. De partij vindt dat er echter ook extra middelen moeten komen voor het geplande asielcentrum. “Om werk te maken van integratie en om de sterke concentratie van 120 asielzoekers in de stationsbuurt op te vangen, moet er voldoende personeel ingezet worden”, zegt gemeenteraadslid Issam Benali (sp.a). “Het Rode Kruis voorziet één begeleider per 15 personen. Daarnaast krijgt Beveren nog ongeveer 30.000 euro per jaar voor eigen personeelsinzet. Ik nam echter contact op met andere gemeenten met asielcentra en daar blijkt dat er meerdere personeelsleden op verschillende diensten ingezet moeten worden. Voor een deftige begeleiding zullen dus extra centen nodig zijn.”

Een verbindingsofficier kan volgens sp.a de rol opnemen van meldpunt én communicatieverantwoordelijke naar de lokale bevolking. “Het is immers belangrijk dat de buurtbewoners betrokken worden in het hele proces. Maar er moet ook respect bestaan voor mensen op de vlucht, die een tijdelijk en veilig onderkomen krijgen in de verschillende gemeenten. We veroordelen dan ook ten stelligste de brandstichting in Bilzen. Dat is een rode lijn die niet overschreden mag worden.”

De opening van het opvangcentrum is trouwens nog niet voor meteen. De voormalige kantoren moeten omgebouwd worden en dat vraagt nog heel wat werk. Er moet ook voldoende sanitair zijn. De opening van het centrum zal dus niet voor het einde van dit jaar zijn zoals aanvankelijk aangekondigd.