Minister Lydia Peters zet overleg rond toekomst Doel tijdelijk stop

12 juni 2020

De werkgroep die zich bezig houdt met het opstellen van een toekomstplan voor Doel heeft zijn werking tijdelijk stop gezet. Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) reageert daarmee op de juridische procedures die zijn opgestart tegen de plannen voor de havenuitbreiding. Dat maakte het maritiem nieuwsplatform Flows vrijdag bekend.

Er werden recent bij de Raad van State vier verzoeken ingediend tegen het zogenaamde ECA-project; de plannen voor de havenuitbreiding. De indieners zijn de Polder Land van Waas, de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, de onafhankelijke Landbouwgemeenschap Wase Polder en de kerkfabriek van Doel. De Vlaamse overheid voelt zich bedrogen want in juni 2018 was er een akkoord tussen toenmalig bevoegd minister Ben Weyts en Doel 2020. De actie- en bewonersgroep verklaarde zich bereid mee te werken aan een alternatief dat de toekomst van Doel vrijwaart en zou in ruil geen juridische procedures starten. Dat doet het actiecomité ook niet maar in de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder zitten heel wat mensen die ook in Doel 2020 actief zijn.

De procedures tegen het ECA-project schorsen het verder verloop niet maar kunnen later wel tot een vernietiging van het hele dossier leiden. Vlaams minister Lydia Peeters ziet dan ook geen nu meer om nog verder te overleggen over de toekomst van Doel. Zij zet het overleg daarom ‘on hold’. Dat is een streep door de rekening van de actiegroepen want er waren intussen al verschillende studiebureaus aangesteld om een ‘toekomstperspectief voor Doel’ te ontwikkelen. Er lagen vier mogelijke toekomstscenario’s op tafel die nog verder besproken moesten worden.