Miljoenste passagier van Waterbus in de bloemetjes gezet Kristof Pieters

10 januari 2020

17u09 0 Beveren/Kruibeke/Zwijndrecht De ‘mobiele bruggen over de Schelde’ blijven een overdonderend succes. Vrijdag mocht de Waterbus haar miljoenste passagier in de bloemetjes zetten. Vlaanderen neemt vanaf dit jaar de financiering over en verzekert daarmee de toekomst van de Waterbus voor zowel pendelaars als recreanten.

Vlaams minister Lydia Peeters en Antwerps havenschepen Annick De Ridder mochten op het Steenplein de miljoenste passagier verwelkomen. An werkt bij DEME in Zwijndrecht en pendelt nu bijna twee jaar van en naar de haven. Ze kreeg een mooie bos bloemen en een fiets cadeau van rederij Aqualiner.

De Vlaamse overheid nam op 1 januari de exploitatie van de Waterbus over van het Havenbedrijf. Als alles goed gaat komen er deze zomer twee extra haltes bij op de rechteroever, nabij het Havenhuis (Royerssluis) en verder in de haven nabij de Boudewijnsluis.

In 2019 namen 576.965 reizigers de Waterbus. Dat zijn om en bij de 150.000 reizigers meer dan over de volledige periode 2017 (tweede jaarhelft) en 2018. Zondag 25 augustus 2019 was met 6.135 reizigers de absolute topdag van 2019. Vrijdag 23 augustus 2019 presteerde als sterkste weekdag met 4.811 reizigers.

Ook het aantal fietsen aan boord van de Waterbus steeg aanzienlijk van 85.166 naar 194.639 in 2019, of een stijging van 128%. “Dit bewijst eens te meer dat de Waterbus op korte tijd een echt volwaardig vervoersalternatief in Vlaanderen is geworden”, zegt havenschepen Annick De Ridder. “Het is duidelijk dat er nog groeimarge voor woon-werkverkeer bestaat, zeker met de Oosterweelwerken die stilaan op kruissnelheid zullen komen.”