Middenconsole gestolen uit geparkeerde auto Kristof Pieters

16 juli 2020

14u15 0

In de Kerkstraat in Vrasene hebben dieven ingebroken in een wagen die geparkeerd stond op de oprit van een woning. Een ruit werd ingeslagen. De dieven gingen aan de haal met de middenconsole en een zonnebril. De diefstal vond plaats tussen dinsdagavond en woensdagochtend.