Metalen rek valt van rijdende vrachtwagen: twee passanten lopen zware hoofdwonde op Kristof Pieters

13 augustus 2020

16u38 20 Vrasene Bij een bizar ongeval in Vrasene zijn donderdagmiddag twee mannen zwaargewond geraakt. Ze werden geraakt door een metalen rek dat van een voorbijrijdende vrachtwagen viel.µ



Het ongeval gebeurde in de Brugstraat in Vrasene. Om een nog onbekende reden raakte plots een metalen rek los op een vrachtwagen. Het ging om een rek dat gebruikt wordt om raampartijen te vervoeren. Het gevaarte viel om en raakte twee voorbijgangers. Het ging om een fietser en een man die net aan zijn voordeur op de wekelijkse viskar aan het wachten was. Beiden liepen een zware hoofdwonde op. De fietser was er het ergst aan toe.

De twee slachtoffers werden naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Ook een stelling, die tegen de voorgevel van een woning stond, raakte beschadigd. Gelukkig was de stelling stevig verankerd en viel ze niet om. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken te ruimen.