Melkwagen belandt in gracht naast E34: vrachtwagenchauffeur zwaargewond

Kristof Pieters

22 juli 2020

06u50 0 Kallo Een tankwagen van zuivelbedrijf Milcobel uit Kallo is dinsdagnacht in een gracht beland langs de E34. De chauffeur raakte hierbij zwaargewond

Het ongeval gebeurde iets voor 2 uur. De chauffeur was nog maar net de E34 opgereden komende van de R2. Honderd meter na het nemen van de lange bocht op het knooppunt Beveren ramde de truck de vangrail en een groot verkeersbord aan de rechterkant van de snelweg. Vervolgens denderde het gevaarte de gracht in, net onder de brug van de R2. Daarbij schampte de vrachtwagen ook enkele brugpijlers. Een getuige die het ongeval zag gebeuren, verwittigde de hulpdiensten. Die kwamen ter plaatse om de chauffeur uit zijn stuurcabine te bevrijden. Hij werd met zware verwondingen naar het UZA in Edegem overgebracht. Zowel de trekker als de oplegger raakten beschadigd. De tank met melk sloeg ook lek waardoor het grootste deel van de lading melk in de gracht weg liep. Een resterende hoeveelheid melk die nog in de tank zat, werd overgepompt in een andere tankwagen. De berging van de truck was ook een lastige klus omdat de vrachtwagen nog deels onder de brug lag. Het duurde enkele uren om het gevaarte te takelen. Dat werd vanop de parallelweg naast de snelweg gedaan waardoor er geen verkeershinder ontstond.