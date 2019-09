Meilsen koerst op de fiets maar ook met bureaustoelen Kristof Pieters

01 september 2019

18u42 2 Beveren Voor een jaarmarkt ‘oude stijl’ moest men dit weekend in Melsele zijn. ‘Meilsen Opgetalloord’ bracht ook dit keer de sfeer van de gezellige ‘joaren stillekes’. Blikvanger was een heuse koers met bureaustoelen.

De traditionele veekeuring kreeg in Melsele enkele jaren geleden een facelift onder het motto ‘Meilsen Opgetalloord’ en sindsdien trekt de jaarmarkt opnieuw een massa volk. In het park van Lacave was er net als vorig jaar een wedstrijd waarbij er geproefd werd wie in het dorp de beste toert kan bakken. Een andere vaste waarde op het programma is ‘Meilsen Koers’, een wielerwedstrijd voor en door inwoners. Nieuw was het ‘crosken op nen bureaustoel’. Zowel voorwaarts als achterwaarts konden hun kunsten tonen op een stoel op wieltjes, tot grote hilariteit van het publiek natuurlijk.