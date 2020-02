Meest onfortuinlijke bakker van Vlaanderen? Kris heeft twee filialen en voor beide deuren wordt gewerkt: “Hopelijk halen we het einde van de werken” Kristof Pieters

04 februari 2020

19u58 0 Melsele Tien jaar geleden opende bakker Kris Van Steenlandt een tweede winkel aan het Yzerhand. “Omdat er toen al sprake was van een heraanleg van de N450 waar onze zaak is gevestigd”, legt hij uit. De wet van Murphy sloeg echter toe, want uitgerekend op het moment dat de werken aan de gewestweg in Melsele zijn gestart, heeft een aannemer ook de baan opgebroken voor de deur van zijn andere zaak. “Een financiële strop. Ik weet niet of we het einde van de werken zullen halen.”

Twee winkelfilialen waar gelijktijdig voor de deur wordt gewerkt. Het moet ongetwijfeld een unicum zijn, maar voor bakker Kris Van Steenlandt is het een dodelijke combinatie. “Ik bak nu al 150 broden per dag minder en dan nog blijven ’s avonds de rekken vol liggen”, zucht hij. Het had eigenlijk een feestjaar moeten worden. De bakkerij aan het kruispunt van de Koolputstraat en Dijkstraat bestaat precies 25 jaar. “Maar in plaats van cadeautjes uit te delen aan de klanten, moet ik nu elke euro tweemaal omdraaien.”

Oorzaak van alle ellende is een wel erg onfortuinlijk samenvallen van twee grote wegenwerken. “Dat ze de N450 gingen heraanleggen, was al lang geweten”, legt Kris uit. “Daar wordt al vele jaren over gesproken maar de werken werden steeds uitgesteld. Deze werf was ook de reden waarom ik tien jaar terug een tweede filiaal opende aan het Yzerhand in Beveren. Ik wist dat daar ook werken op stapel stonden, maar wie had ooit kunnen denken dat beide werven tegelijk zouden starten.”

Kris stoort zich wel aan het feit dat de fasering van de werken aan het Yzerhand zonder enig overleg plots gewijzigd werd. “Normaal ging men de werken nog meer in kleinere fasen uitvoeren, maar deze week hebben ze plots toch de hele straat afgezet met borden. Aan het Yzerhand kijk ik nog tegen een periode van acht maand werken aan en in Melsele zal het nog tien maand duren vooraleer ik terug passage heb.”

Derde van omzet

De bakker draait intussen nog maar een derde van zijn omzet. “Ik had me voorbereid, maar dat de terugval zo groot zijn, had ik niet verwacht. Ik weet niet of ik het einde van de werken ga halen. We werken hier met acht mensen en de lonen moeten natuurlijk betaald worden. Bovendien open ik in Melsele de deuren al om 5 uur. Normaal is dat de drukste periode van de dag omdat havenarbeiders hier stoppen voor de ochtendshift. Nu zien we amper een klant. Ik wil echter mijn openingsuren liever niet aanpassen uit respect voor de klanten. Als iemand plots voor een gesloten deur staat, is die ook niet tevreden. Sowieso ga ik na de werken mijn cliënteel terug moeten opbouwen. Intussen proberen we de meubels zoveel mogelijk te redden. Dat doe ik onder meer met een broodronde. ’s Nachts staan we aan de bakoven en ’s morgens ga ik de bestellingen gratis aan huis leveren. Het is een service die geapprecieerd wordt, maar uiteraard wegen de inkomsten niet op tegen de inspanningen en de kosten. Als we ’s avonds de kassa maken, is het telkens slikken.”

De bakker legt alle hoop nu op zijn trouwe klanten. “De passage zijn we natuurlijk kwijt, maar onze zaak blijft wel bereikbaar tijdens de werken. Ik ben de mensen die zich de moeite getroosten om tot hier te komen dan ook enorm dankbaar. Het is alleen door hen dat we deze moeilijke periode gaan kunnen overbruggen.”