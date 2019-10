Meersenweg kreunt onder omleidingsverkeer: “Onze huizen beginnen zelfs al te scheuren” Kristof Pieters

28 oktober 2019

17u28 1 Melsele De bewoners van de Meersenweg in Melsele zijn het omleidingsverkeer in hun straat beu. Niet alleen lijnbussen maar ook vrachtwagens denderen door de smalle straat waardoor huizen scheuren beginnen te vertonen. “Ook voor zwakke weggebruikers is het gevaarlijk”, getuigen ze. “Dit is een fietsstraat maar chauffeurs gebruiken het voetpad om fietsers toch voorbij te kunnen steken.” Het gemeentebestuur liet maandag obstakels plaatsen om dit laatste te verhinderen.

Door werken aan de nutsleidingen op de N70 krijgt de Meersenweg in Melsele al enkele weken heel wat verkeer te slikken. Vanaf 3 november gaat de gewestweg terug open in beide richtingen maar het leed is daarmee nog niet geleden want de grote wegen- en rioleringswerken moeten nog van start gaan.

“En het is nu al niet meer leefbaar in onze straat”, getuigen Steven Vanleemputten en Suzy De Maeyer. “Sinds de werken begonnen zijn op de Grote Baan in Melsele is het hier levensgevaarlijk. De officiële omleiding is langs de Koolputstraat maar al het sluipverkeer passeert via de Meersenweg. Het is hier nochtans een fietsstraat met enkelrichtingsverkeer. Vlakbij is een kleuterschool. De maximumsnelheid van 30 km/uur wordt echter niet gerespecteerd. Ze racen hier tot 60 en zelfs 70 km/uur in de straat. Normaal gezien is zwaar verkeer ook niet toegelaten maar daar trekken ze zich niks van aan zodat onze huizen staan te schudden telkens er een vrachtwagen passeert. We zijn al bij de politie geweest maar dat heeft voorlopig weinig opgeleverd.”

Luc De Kimpe en Stefaan De Meulder sluiten zich volmondig bij het protest aan. “Lijnbussen mogen wel passeren maar we zien hier heel wat vrachtwagens het verbod negeren”, klinkt het. Bij Stefaan De Meulder is er intussen al een scheur in de gevel. “Ik heb mijn verzekering ingelicht en wacht nu verder af. Ik ben zeker niet de enige die al schade heeft geleden.”

Ook zwakke weggebruikers lopen volgens de bewoners gevaar. In een fietsstraat zijn chauffeurs normaal gezien verplicht om achter de fietser te blijven rijden. “Ze gebruiken dan echter het voetpad om alsnog in te halen. Hierdoor zijn er al enkele boordstenen verzakt. Ook het wegdek heeft al zwaar geleden. Op verschillende plaatsen zijn er putten. Als er een vrachtwagen passeert voelen we het gedaver.”

Het gemeentebestuur liet maandag enkele obstakels plaats om te verhinderen dat auto’s over het voetpad rijden. “We volgen de situatie op de voet op”, verzekert schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). “De Meersenweg maakt geen deel uit van de officiële omleiding. Die loopt langs de Koolpustraat. Voor de bussen van De Lijn zou dat echter teveel tijdsverlies betekenen. Daarom dat ze via de Meersenweg rijden. We kunnen dan ook geen grote ingrepen doen omdat de doorgang verzekerd moet blijven voor het busverkeer.” Volgens de schepen zal de hinder wellicht minder groot zijn als de wegen- en rioleringswerken starten. “Die verlopen namelijk veel meer gefaseerd waardoor er plaatselijk meer omleidingen mogelijk zijn.”