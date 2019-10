Meer dan 7.500 deelnemers voor Levensloop: “Opbrengst van 330.000 euro” Kristof Pieters

19 oktober 2019

18u13 7 Beveren Op de atletiekpiste vond dit weekend de vijfde editie plaats van Levensloop Beveren, de marathon ten voordele van de Stichting tegen Kanker. Op de formule zit duidelijk nog geen sleet, want er namen meer dan 7.500 mensen deel én er waren nooit zoveel ‘vechters’ aanwezig. “In totaal hebben we 330.000 euro ingezameld", zegt Kurt Van Moeseke, die afzwaait als voorzitter.

Levensloop was dit jaar aan zijn vijfde editie toe en voor dit jubileum hebben vele vrijwilligers nog een tandje bijgestoken. In de gloednieuwe atletiekhal werden 359 ‘vechters’, mensen die vechten tegen kanker of de ziekte overwonnen hebben, ontvangen en als VIP’s in de watten gelegd. Nooit eerder waren zoveel patiënten aanwezig op het evenement. Het thema was dit jaar ‘praten over kanker’. Centraal in de vechterszaal stond ook een grote foto van Jan Blommaert, de bezieler achter het ‘vechter’-bier die in april na zes jaar de oneerlijke strijd tegen kanker verloor. Hij was erg actief als vrijwilliger bij Levensloop.

Voor dit jubileum hoopte Levensloop 9.120 mensen op de been te brengen naar analogie met de postcode van Beveren. Dat aantal werd uiteindelijk niet gehaald. Toch bracht de Levensloop meer dan 7.500 mensen op de been. “Geen enkele Levensloop doet beter. Dit is een fantastisch resultaat", glundert voorzitter Kurt Van Moeseke. Hij kan na deze editie in schoonheid afscheid nemen van zijn functie.

“Maar er komt zeker een editie in 2020. Hoe kan het ook anders als je dit comité ziet. Hopelijk kunnen zij in de toekomst wel de kaap van 9.120 mensen ronden.”

Bij de openingsceremonie zaterdagmiddag mocht Van Moeseke nog enkele andere records bekend maken. Nooit eerder schreven zich 83 teams in en zij brachten 330.000 euro in het laatje.

De Stichting tegen Kanker en peter en meter Hubert ‘Witse’ Damen en Viv Van Dingenen spaarden hun lof niet. “Beveren kleurde helemaal paars voor deze editie. Heel de gemeente was betrokken en leefde mee met de Levensloop”, aldus Karolien Devos van Stichting tegen Kanker.

De bekendmaking van het mooie bedrag werd uitgebreid gevierd in het Levensloop-dorp waar tal van verenigingen, bedrijven en scholen tentjes hadden opgesteld waar bezoekers terecht konden voor een hapje en een drankje.