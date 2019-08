Meer dan 2.000 inwoners waken mee in buurtinformatienetwerk; aantal inbraken met 23% gedaald Kristof Pieters

30 augustus 2019

16u54 4 Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene De politiezone Waasland-Noord heeft een positieve balans opgemaakt van de buurtinformatienetwerken. Momenteel zijn er al 24 van deze BIN’s actief, goed voor 2.000 inwoners die mee een oogje in het zeil houden. En dat is niet zonder resultaat. In de wijken met een BIN is het aantal inbraken met gemiddeld 23% gedaald.

Het eerste BIN werd in 2017 in de deelgemeente Meerdonk opgericht. Sindsdien is er een explosieve opmars van het aantal buurtinformatienetwerken. Dat van de sportzone Beveren was in augustus het meest recente dat actief werd maar er lopen momenteel nog drie aanvragen voor Melsele, Haasdonk en Beveren.

“De dichts bewoonde gebieden van onze drie gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene worden nu quasi volledig afgedekt door BIN’s”, zegt Marc Van de Vijver (CD&V), voorzitter van de politieraad. “We zijn enorm blij met de grote respons. In totaal zijn er nu 2.064 burgers aangesloten bij één van de 24 buurtinformatienetwerken. Ze bieden de politie heel wat extra ogen en ogen op het terrein en werken zo mee aan de veiligheid in hun buurt. Een alerte buur is immers de grootste vijand van dieven.”

Korpschef Leo Mares sluit zich daar volmondig bij aan. De politiezone Waasland-Noord maakte de balans op van één jaar BIN-werking en daaruit blijkt dat het aantal inbraken sterker is gedaald in gebieden met een buurtinformatienetwerk. “In de BIN-gebieden daalde het aantal inbraken het laatste jaar met 23% en dat is toch wel aanzienlijk meer dan in de rest van de politiezone waar de daling 15% bedroeg.”

De communicatie tussen de BIN-leden en de politie verloopt via het digitaal platform BE-Alert. Tussen 1 januari 2018 en 18 juli 2019 werden in totaal 1060 berichten uitgestuurd door de politie. Het grootste deel waren preventietips (444) en aankondigingen van acties tegen inbraken (199). Er werden ook 61 waarschuwingen uitgestuurd voor inbraken die de afgelopen 24 uur gebeurden in één van de BIN’s. In 79 gevallen liet de politie weten wat ze met een melding van een BIN-lid had gedaan. Slechts 6% van de verzonden berichten bereikte de bestemmeling niet.

De korpschef geeft ook nog een recent voorbeeld uit de praktijk om de kracht van de BIN’s te illustreren. “Op 15 augustus verdween een 86-jarige dame uit een woonzorgcentrum. Ze was verward, slecht te been en gewond na een voorgaande val. We hebben eerst zelf nazicht gedaan in alle woonzorgcentra, ziekenhuizen en in haar vroegere woonplaats maar toen dat niks opleverde hebben we 13 omliggende BIN’s opgestart, goed voor 581 leden. We kregen meteen heel wat tips en amper een half uur later hebben BIN-leden de dame aangetroffen. Dat is toch wel een resultaat dat symbool staat. De BIN’s zijn er niet alleen om inbraken tegen te gaan en het veiligheidsgevoel te verhogen maar het versterkt ook de sociale samenhang.”

Tussen 14 en 20 oktober vindt ‘1 dag niet’ plaats, de nationale actieweek tegen inbraken. De politiezone doet dit jaar opnieuw mee en gaat het belang van sociale controle in de kijker zetten. Daarom werd aan alle BIN’s gevraagd om mee te werken. Verschillende BIN’s zijn op die oproep ingegaan en zullen infostandjes opzetten.

Nico De Wert, oprichter van BIN Meerdonk en dus één van de pioniers, is blij met de resultaten. “Het was destijds koffiedik kijken of dit allemaal ging lukken maar als ik nu zie dat we aan 24 BIN’s zitten met tweeduizend inwoners, kan ik alleen maar gelukkig zijn. Het belangrijkste is echter dat de resultaten er zijn en het aantal inbraken gedaald is.”