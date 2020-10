Meer containertransporten ’s nachts en via spoor voor vlotter verkeer overdag Kristof Pieters

12u11 2 Beveren Goederentreinoperator Lineas en Tabaknatie gaan beide een verzamelpunt opzetten voor containers. Die worden dan ’s nachts opgehaald of op het spoor gezet. Zo wil men de vrachtwagenritten tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding beter spreiden. Op jaarbasis wil men zo 20.000 transporten uit de spits halen.

Het initiatief komt er na een oproep van Lantis, bouwheer van de Oosterweelwerken en het Havenbedrijf. Die riep in juni de transportsector op om samen een manier te vinden om het aantal ritten tijdens piekmomenten te verminderen. Zowel het logistiek bedrijf Tabaknatie als goederentreinoperator Lineas dienden een voorstel in voor een zogenaamde ‘hub’ waar transporteurs overdag hun containers kunnen leveren. Beide bedrijven zorgen er daarna zelf voor dat de container in de haven terecht komt.

Nachthub langs E34

Tabaknatie plant een ‘nachthub’ in de omgeving van de E34 vlakbij de afrit Vrasene/Verrebroek. Deze stek aan de rand van de Waaslandhaven is namelijk nog goed bereikbaar en meestal filevrij. Tabaknatie zorgt er dan voor dat de containers ‘s nachts naar de haventerminals worden gebracht. De hub zou al binnen enkele maanden opstarten.

Spoorhub langs E17

Goederentreinoperator Lineas heeft een voorstel ingediend waarbij maximaal wordt ingezet op het spoor. Het is de bedoeling om een hub te realiseren op de as van de E17 naar de haven. Volgens CCO Lars Redeligx is dit zowel voor de mobiliteit als voor het klimaat een goede zaak: “Want treinen stoten 9 keer minder CO2 en 8 keer minder fijn stof uit”. Waar de hub precies zal komen wordt nog verder onderzocht. Momenteel lopen er twee pistes: in het Gentse havengebied of in de omgeving van Kortrijk. De shuttle zou in 2022 operationeel moeten zijn.

20.000 ritten uit spits

Lantis is tevreden dat eerste concrete stappen worden gezet om vrachtwagens uit de spits te halen. “Dankzij deze hubs willen we op de as van de E17 en E34 op jaarbasis 20.000 transporten van de weg halen,” zegt Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis. “Dat doen we door maximaal gebruik te maken van de rustige daluren en het spoor. Tegelijkertijd geven we transportfirma’s de mogelijkheid om tijdswinst te boeken en toch al hun containers rechtstreeks in de haven te leveren.”

Lineas en Tabaknatie ontvangen nu elk 100.000 euro gespreid over drie jaar om hun voorstel in de praktijk om te zetten.