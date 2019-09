Mazoutspoor op E34 door lek geslagen brandstoftank Kristof Pieters

12 september 2019

16u19 0 Beveren Het verkeer op de E34 richting Antwerpen heeft donderdag rond het middaguur een tijdje hinder ondervonden omdat de rijbaan deels besmeurd was met brandstof.

Ter hoogte van de afrit Melsele was een metalen plaat op de rijbaan terecht gekomen, waarschijnlijk nadat ze van een aanhangwagen was gevallen. Een voertuig reed over de metalen plaat waardoor de brandstoftank doorboord werd. Over een afstand van meerdere kilometers, tot op het grondgebied Zwijndrecht lag er brandstof op de linkerrijstrook. De brandweer kwam met een speciaal uitgeruste tankwagen met sproeibalk ter plaatse om de rijbaan ter reinigen. Tijdens de interventie was één rijstrook plaatselijk afgesloten wat voor file zorgde. Na een half uurtje was de rijbaan weer vrij.