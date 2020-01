Mazout gestolen uit geparkeerde vrachtwagen Kristof Pieters

08 januari 2020

17u43 2 Verrebroek/Kieldrecht Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag mazout gestolen uit een vrachtwagen die geparkeerd stond in het Spaans Fort in Verrebroek. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.

Dinsdagavond was er ook nog een inbraakpoging in een woning in de Hertog Van Arenberglaan in Prosperpolder. De daders zijn echter niet binnengeraakt.