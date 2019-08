Massa volk op de been voor Scheldewijding, eerste leegstaande huizen vrijgegeven Kristof Pieters

11 augustus 2019

15u58 3 Beveren Meer dan twintigduizend bezoekers zakten zondag af naar Doel voor de 45ste editie van de Scheldewijding. Doel ligt er vandaag de dag nog bij als een door oorlog gehavend dorp, maar er is beterschap op komst. De eerste leegstaande huizen zijn intussen vrijgegeven. Tijdens de festiviteiten werd ook een oproep gelanceerd voor een halte voor de Waterbus.

De Scheldewijding trok zondag een massa volk. Auto’s stonden tot ver buiten het dorp geparkeerd. Het centrum was volledig verkeersvrij gemaakt voor de traditionele rommel- en feestmarkt. De stoet en de traditionele Scheldewijding trok de meeste aandacht. Niet alleen de pastoor, maar ook dorpsdichter Geert Colpaert sprak de menigte toe. Die laatste is blij met het nieuws dat Doel dan toch behouden zal worden, maar maant tegelijk aan tot waakzaamheid.

Ook Jan Creve is tevreden dat de feesten voor eerst in meer dan twintig jaar opnieuw plaats kan vinden in een sfeer van optimisme. “Vorig jaar verklaarde de Vlaamse Regering niet langer vast te houden aan de vernietiging van Doel en te kiezen voor een havenuitbreiding die het dorp en het grootste deel van het poldergebied wil sparen. Het is een ommekeer die tot voor kort niemand voor mogelijk achtte”, reageert hij. “Het dorp is natuurlijk zwaar gehavend, maar de jaren aanhoudende vernieling is eindelijk wel gestopt. Huizen die leeg stonden worden weer bewoond en in gebruik genomen.”

Tramstatie

Enkele van die panden werden zondag ook opengesteld voor het grote publiek. Het gaat onder meer om de voormalige tramstatie naast ontmoetingscentrum De Doolen en een oude loods in de Pastorijstraat. “AMT heeft de panden vrijgegeven en dat doet ons natuurlijk plezier”, zegt Creve. “De tramstatie gaan we zelf gebruiken voor lezingen en tentoonstellingen. De loods zal worden omgevormd tot een atelier. Ook de faculteit architectuur van de KU Leuven werkt mee aan deze projecten. Afgelopen dagen werd er met man en macht in gewerkt om te laten zien wat de potenties zijn van dit Scheldedorp.”

Omdat het de 45ste editie was van de Scheldewijding, werden er ook een aantal nieuwe randactiviteiten op poten gezet. Het Vlaams kampioenschap troswerpen was er één van. Het Bosch’Vlieger Genootschap was dan weer te gast met een aantal bijzondere vliegers.

Nieuw leven

Ook heel wat oud-Doelenaars waren van de partij om hun voormalige woonplaats nog eens te bezoeken. Guido Van Mieghem verhuisde zijn landbouwbedrijf enkele jaren geleden naar Zottegem, maar de Scheldewijding mist hij nooit. Zondag was hij opnieuw op afspraak om de vlag te dragen tijdens de stoet. “Terugkeren is geen optie meer, want we hebben intussen een nieuw leven opgebouwd en mijn beide zonen zijn mee ingestapt in het bedrijf. Om hier terug te gaan boeren, is er bovendien onvoldoende grond. Onze oude boerderij staat er wel nog steeds en we mogen ze voorlopig ook blijven gebruiken. Er staan nog altijd enkele dieren en een drietal keer per week kom ik nog langs. De band met Doel is dus nog zeker niet helemaal doorgeknipt en dat zal ook nooit gebeuren. Het is immers mijn geboortestreek.”

Waterbus

Opvallend waren zondag ook verschillende grote borden in het centrum met daarop een oproep voor een halte van de Waterbus. “Het is een vraag die leeft bij de inwoners”, weet Creve. “Hier ligt een steiger en ondertussen is de veerboot weer in dienst genomen voor de Scheldewijding. Dat de Waterbus hinderlijk zou zijn voor het scheepvaartverkeer is een drogreden van het Havenbedrijf. Een halte zou niet alleen een goede zaak zijn voor de vele werknemers van het Deurganckdok en de kerncentrale, maar ook voor Doel zelf. Het kan het toerisme aanzwengelen en het dorp heel wat interessanter maken voor bewoning.”