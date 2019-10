Marktkramers schenken elektrische fiets weg Kristof Pieters

25 oktober 2019

18u08 1 Beveren In het gemeentehuis van Beveren zijn de prijzen uitgedeeld van de voorbije marktactie. In september was er op de dinsdagmarkt in Beveren een wedstrijd naar aanleiding van de Dag van de Markt.

Marktbezoekers van de dinsdagmarkt in Beveren konden deelnemen. Wie bij vier verschillende kramen iets kocht, er hun stempelkaart liet afstempelen en hun volle stempelkaart deponeerde in de spaardoos, maakte kans op een elektrische fiets. Ria Pieters was de gelukkige die de gloednieuwe elektrische fiets uit handen van marktleider Dries Weekers en enkele marktkramers mocht ontvangen.