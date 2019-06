Marktkramer Freddy Tilleman toost op jubileum met alle klanten Kristof Pieters

19 juni 2019

17u46 0 Beveren Freddy Tilleman heeft woensdag zijn jubileum gevierd op de wekelijkse markt in Haasdonk. De marktkramer is 40 jaar actief en viert tegelijk de 20ste verjaardag van zijn standplaats in Haasdonk. “En daar bovenop is het vandaag ook nog eens mijn verjaardag”, lacht hij.

“Genoeg reden dus om alle bezoekers te trakteren op een drankje.” Het was gisteren een kleine stormloop op het groente- en fruitkraam van Freddy. Alle vaste klanten hadden vooraf dan ook een uitnodiging gekregen om te komen meevieren. Freddy had samen met zijn vriendin, zoon en schoondochter, die meewerken in het kraam, ook 2000 folders uitgedeeld in het dorp. De bezoekers konden kiezen uit koffie, frisdrank of een glaasje wijn. Freddy mocht woensdag 59 kaarsjes uitblazen. Aan stoppen denkt hij echter nog lang niet. “Het is een zwaar bestaan maar zolang de gezondheid het toelaat, doe ik verder. En bovendien is met mijn zoon de opvolging verzekerd.”