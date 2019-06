Marktkramer Freddy Tilleman staat 40 jaar op de markt en viert dit jubileum met alle bezoekers Kristof Pieters

14u30 0 Beveren Freddy Tilleman zet volgende week woensdag een grote feesttent naast zijn groentekraam. De marktkramer is 40 jaar actief en viert tegelijk de 20ste verjaardag van zijn standplaats in Haasdonk. Hij trakteert daarom alle marktbezoekers op een drankje. “Ik doe het nog altijd met hart en ziel”, vertelt hij. “Elke dag ben ik om 2 uur uit de veren en op mijn vrije dag rij ik naar Brussel om exotisch fruit aan te kopen.”

Het groente- en fruitkraam Tilleman bestaat eigenlijk al veel langer. Het was de vader van Freddy Tilleman die in 1946 naar Deurne, Schoten en Merksem trok om er verse groenten en fruit aan de man te brengen op de markt. Freddy nam 40 jaar geleden de zaak over van zijn vader. “Ik was toen nog maar 18 jaar”, blikt hij terug. “Ik heb er zelf dan nog een markt bijgenomen in Bornem en twintig jaar geleden zette ik voor het eerst mijn kraam hier op de Pastoor Verwilghenplein in Haasdonk. Ik stond hier toen helemaal alleen. Ik ben ermee begonnen omdat ik vroeger ook nog een groentewinkel had aan Vijfstraten. Al vanaf de start had ik een groot cliënteel en ik ben blijven komen.”

Markt van Haasdonk ligt nauw aan hart

Freddy stond jarenlang moederziel alleen op het plein maar vier jaar geleden kwam daar plots verandering in. De gemeente kreeg een aantal nieuwe aanvragen van marktkramers om ook een standplaats te mogen innemen. Intussen staan er elke woensdag een vijftal kramen op het gezellige dorpsplein. “Sinds twee jaar zijn we officieel erkend als markt”, vertelt Freddy trots. “We zijn pionier geweest en liggen mee aan de basis en dus leek Haasdonk me ook de logische keuze om hier mijn jubileum te vieren. Het is een dubbele verjaardag want ik ben 40 jaar actief als marktkramer en de helft van mijn carrière sta ik hier dus in Haasdonk. Die markt ligt me het meest nauw aan het hart omdat ik van Beveren afkomstig ben. De appreciatie van de klanten is ook erg groot. In Haasdonk is er geen groentewinkel en dus kijken mensen reikhalzend uit naar de markt. We doen hiervoor graag een extraatje. Via onze facebookpagina kunnen klanten hun bestelling doorgeven en die kunnen ze dan komen afhalen aan het kraam of het wordt met plezier zelfs aan huis geleverd.”

Zelfs op vrije dag naar markt

Marktkramer is een hard bestaan en zeker voor wie groenten en fruit verkoopt. “Ik sta elke dag op om 2 uur”, vervolgt Freddy. “Ik vertrek dan eerst naar de vroegmarkt in Antwerpen om verse groenten en fruit aan te kopen. Vervolgens gaat het richting de markt waar we tot half één ’s middags staan. Na de middag volgt de afbraak en de opkuis. We zitten hier met een kraam van maar liefst 24 meter lang. Reken maar uit hoeveel stappen we dan hebben gezet tegen het einde van de dag. Tegen 18 uur gaat het licht uit en kruip ik onder de wol.”

Freddy doet zijn job na al die jaren nog steeds met hart en ziel. “Ik leef voor de markt. Daarom dat ik op onze ‘marktloze’ vrijdag zelfs speciaal naar Brussel rij voor de aankoop van exotisch fruit. Het is soms een zwaar leven, zeker in de winter, maar het sociaal contact maakt het voor mij de moeite waard. Ik zie de markt trouwens nog niet snel verdwijnen. In grootsteden gaat het achteruit maar in de kleine dorpen bloeit de markt nog altijd.”

Opvolging is verzekerd

Freddy staat er echter niet alleen voor. Tilleman Groenten en Fruit is een echte familiezaak geworden. “Al vele jaren krijg ik hulp van mijn zoon Davy en sinds tien jaar is zijn vrouw Vicky hier ook aan de slag. Mijn eigen vriendin Vicky is een jaartje later er eveneens bijgekomen zodat we nu met vier mensen op de markt staan. De opvolging is dus verzekerd. Het zit duidelijk in de familie want ook mijn zus en jongste broer verkopen groenten en fruit en hebben elk hun eigen winkel in Sint-Niklaas.”

Op woensdag 19 juni laat de familie Tilleman een grote tent optrekken naast hun marktkraam. “Dan trakteren we alle bezoekers van de markt op een gratis drankje. We hebben 2.000 folders verdeeld in het dorp om iedereen uit te nodigen. Het is onze manier om de klanten te bedanken voor al die jaren steun.”