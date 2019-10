Marie zorgt voor viergeslacht in Beveren Kristof Pieters

31 oktober 2019

09u52 0

Baby Marie Van Hul heeft in Beveren voor een nieuw viergeslacht gezorgd. Marie werd geboren op 1 september 2019, is het dochtertje van Natasja Vergauwen (32) en Sam Van Hul (38) en het zusje van Jef (2). Grootmoeder van Marie is Marleen Verstraeten (58) uit Haasdonk. De 80-jarige Maria Van Den Brande uit Beveren is de overgrootmoeder van de kleine Marie en dus de stammoeder van het kersverse viergeslacht.