Maria Rodrigus viert honderdste verjaardag met meer dan honderd afstammelingen Kristof Pieters

12 juni 2019

17u15 8 Beveren In het lokaal van carnavalsvereniging De Nachtvlinders is de honderdste verjaardag gevierd van Maria Rodrigus. Ze woont nog altijd zelfstandig in de Willem Van Doornyckstraat in Haasdonk en dat dankt ze vooral aan de zorg door haar kinderen.

De familie van Maria had voor haar eeuwfeest een bijzonder verrassing: een metershoge stamboom. Maria Rodrigus heeft samen met haar echtgenoot Hippoliet Van Eeckhoven namelijk voor meer dan honderd afstammelingen gezorgd. Maria is de stammoeder van maar liefst vijf vrouwelijke vijfgeslachten. Ze kreeg zelf zeven kinderen en er zijn 25 kleinkinderen. De achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen zijn intussen met meer dan tachtig.

Maria mag zich een kranige dame noemen, want haar man verloor ze al 57 jaar geleden. Het koppel woonde toen nog in Puivelde. Maria keerde na de dood van haar man terug naar haar geboortedorp Haasdonk en droeg de zorg voor haar kinderen alleen verder. “En nu gebeurt het omgekeerde”, lacht ze. “Mijn geheim om honderd jaar te worden? Dat is dankzij de zorg van mijn kinderen, want anders zou ik niet meer alleen thuis kunnen wonen.”

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) zette de eeuwelinge namens de gemeente in de bloemetjes met honderd witte rozen.