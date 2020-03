Mannen gestraft nadat ze familievete uitvechten in stacaravan Nele Dooms

04 maart 2020

18u10 0 Beveren Een familievete die uitgevochten werd in een stacaravan in Beveren. Dat heeft Jean M. (26) uit Mechelen een werkstraf van 150 uur opgeleverd. Louis H. (22) uit Beveren stond terecht wegens poging doodslag omdat hij M. verschillende messteken toebracht en kreeg daarvoor drie jaar cel met uitstel. M. was woedend de caravan van H. binnengevallen.

Op 11 februari 2018 was het volop carnaval in Beveren, maar lang vieren zat er voor Jean M. en Louis H. niet in. Toen M. op café een pint zat te drinken en ook H. daar met zijn vader binnenviel, zat het spel al snel op de wagen. H. besloot naar huis te gaan, maar voor M. was het nog niet genoeg geweest. Enkele uren later trok die naar de caravan waar H. en zijn vader verbleven.

“Een bericht op Facebook waarbij H. mij uitlachte, was de druppel die de emmer liet overlopen”, verklaarde M. daarover. “Ik zocht zijn adres op en trok naar daar. Ik wilde verhaal gaan halen. Ik was goed kwaad en ben, nadat ik ze een tijdje in de gaten had gehouden van buiten, de caravan binnen gegaan.”

Meteen ontstond een vechtpartij. Tussen M. en de vader van H. en tussen M. en H. zelf. Die greep uiteindelijk een mes en stak M. verschillende keren in het lichaam. Voor het parket was het duidelijk: “M. was de initiator van de feiten door de caravan binnen te vallen, maar H. maakte zich schuldig aan poging doodslag door messteken toe te brengen die dodelijk hadden kunnen zijn”.

H. zelf beweerde dat hij niet wist waarom hij dat mes genomen had. “Het lag vlakbij in de keuken en in een reflex heb ik het vastgegrepen”, zei hij. “Ik weet zelf niet meer hoeveel keer ik stak. Ik was gewoon erg bang, ook omdat mijn kindje in de caravan aanwezig was en ik vreesde dat haar iets zou overkomen.”