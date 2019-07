Man met steekwonden aangetroffen in appartement in Floralaan Kristof Pieters

23 juli 2019

17u15 16 Beveren In een appartement aan de Floralaan in Beveren is dinsdagmiddag een bewoner aangetroffen met steekwonden in de halsstreek. De man is in kritieke toestand afgevoerd. De politie gaat uit van een wanhoopsdaad, want er zijn geen aanwijzingen gevonden van kwaad opzet.

Om iets voor 15 uur kregen de hulpdiensten een melding dat er in een appartementsblok een bewoner was aangetroffen met steekwonden in de halsstreek. Politie, ziekenwagen en MUG snelden ter plaatse. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het Universitair ziekenhuis in Antwerpen overgebracht. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een wanhoopsdaad. Alles wijst erop dat het slachtoffer de steekwonden zelf heeft toegebracht. De man staat bekend als druggebruiker.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.