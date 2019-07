Man draait gaskraan in woning open na echtelijke twist Kristof Pieters

16 juli 2019

15u34 5 Beveren Een dolgedraaide man heeft deze namiddag in Beveren de gaskraan in zijn woning opengedraaid na een echtelijke ruzie. De hulpdiensten waren gelukkig snel ter plaatse en konden ingrijpen vooraleer het gas zich in het huis had opgestapeld en het tot een ontploffing kon komen.

Het incident gebeurde rond 14.20 uur in de Gaverlanddam in Beveren. In een woning kwam het tot een hoogoplopende ruzie tussen een man en een vrouw. De situatie escaleerde toen de man zijn partner op straat zette. Hij sloot vervolgens de woning hermetisch af en draaide de gaskraan open in een poging het huis te laten ontploffen.

De bewoonster ging hulp roepen bij de buren en die verwittigden de hulpdiensten. Politie en brandweer waren gelukkig zeer snel ter plaatse en konden vermijden dat de woning de lucht in ging. De man werd door de politie meegenomen, de vrouw kreeg ter plaatse de nodige zorgen van ambulanciers. Ook een hond werd door de brandweer in veiligheid gebracht. De straat was een tijdje afgesloten voor alle verkeer.