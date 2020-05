Man bespuwt agenten tweemaal: gedagvaard in snelrecht Kristof Pieters

15 mei 2020

16u11 2 Stekene/Beveren Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een 26-jarige man uit Stekene gedagvaard in snelrecht nadat hij tot tweemaal toe agenten bespuwde van de politiezone Waasland-Noord.

De feiten deden zich voor na een tussenkomst van de politie op woensdag 13 mei omstreeks 5u ’s ochtends in Stekene. En 26-jarige man werd gearresteerd naar aanleiding van een politionele tussenkomst. De verdachte verzette zich echter tegen de arrestatie. Toen hij overgebracht werd naar de combi, weigerde hij mee te gaan en probeerde hij meerdere malen naar de agenten te trappen.

De man werd ondergebracht in de cel van het commissariaat in Beveren maar toen de politieagenten de cel wilden verlaten, spuwde hij in het gelaat van één van hen. De man werd onmiddellijk onder controle gebracht. Hij kreeg de waarschuwing om dergelijke handeling niet meer te stellen. Toen de politieagenten terug de cel wilden verlaten, spuwde de man ook deze keer minstens tweemaal naar hen.

De 26-jarige spuwer werd door het parket onmiddellijk gedagvaard in snelrecht wegens ‘het verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken’ en ‘weerspannigheid zonder wapens’. Hij zal zich op 3 juni moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.