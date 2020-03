Man (48) omgekomen tijdens herstellingswerken aan vrachtwagen op eigen oprit Kristof Pieters

18 maart 2020

17u28 2 Melsele In de Kattestraat in Melsele heeft zich woensdagnamiddag een dramatisch ongeval voorgedaan. Een man kwam op de oprit naast zijn eigen woning gekneld te zitten onder een vrachtwagen. Hij wou een defect herstellen toen het plots fout liep.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Het slachtoffer, een man van 48 jaar, had zijn vrachtwagen geparkeerd op de oprit naast de woning in de Kattestraat in Melsele. Hij stelde echter vast dat er iets defect was aan de truck. Het ging om een pomp van de luchtvering die blokkeerde. Hij besloot zelf onder de vrachtwagen te kruipen om het defect te herstellen, waarna het plots fout liep. De man kwam gekneld te zitten onder de truck. De hulpdiensten snelden ter plaatse en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren. Er kon echter geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse.

De dienst Slachtofferhulp bekommerde zich om de familie van het slachtoffer. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. Het huis hadden ze nog maar recent aangekocht met de bedoeling dit te renoveren.