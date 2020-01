Maar één kandidaat-prinses bij De Nachtvlinders, maar ze moet wel 70% halen voor titel Kristof Pieters

14 januari 2020

17u55 0 Haasdonk Op zaterdag 18 januari wordt voor de 47ste keer een Prins Carnaval verkozen in Haasdonk. De kandidaten worden onderworpen aan een drietal proeven, waarvan zang of voordracht er een is. Voorlopig is er slechts één kandidaat, Nadine De Gendt. “Ze krijgt de titel echter niet cadeau als er geen tegenstrever komt opdagen. Ze zal nog steeds 70% van de punten moeten halen”, zegt Diederik Pincé van De Nachtvlinders.

De verkiezingsshow vindt plaats in de Tassijnssporthal in Haasdonk en begint om 20.11 uur. Nadine De Gendt is voorlopig dus de enige kandidate voor de titel. Ze is reeds een 4-tal jaar actief bij De Nachtvlinders en ze doet nu voor de tweede maal een gooi naar de scepter. Zelfs met één kandidaat zal het toch een spannende strijd worden want ze moet minstens 70% van de punten halen. Nieuwe kandidaten kunnen zich nog steeds aanmelden op het secretariaat tot zaterdag.

Doordat er maar 1 kandidaat is, hebben De Nachtvlinders wel nog een optreden voorzien om het publiek op te warmen. Nathan is afkomstig uit Beveren. Zijn eerste single ‘Had je ooit gedacht’ kwam vorig jaar uit. Noteer in de agenda alvast ook het 7e Grootvorst- en keizersfeest op vrijdag 27 maart. De Fancy Sisters zullen opnieuw te gast zijn in de feesttent op het Pastoor Verwilghenplein. De 42e carnavalsstoet van Haasdonk is gepland op zondag 29 maart.