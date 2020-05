Maak vanuit je kot kennis met Beverenaar Joos Vijd, opdrachtgever van het wereldberoemde Lam Gods Kristof Pieters

24 mei 2020

12u03 0 Beveren Via het Via het digitale platform Google Arts & Culture kan je vanaf nu het verhaal over Joos Vijd, de Beverse opdrachtgever van het wereldberoemde Lam Gods beleven. Op een later tijdstip zal de expo te zien zijn in Erfgoedhuis Hof ter Welle.

De gemeente Beveren bracht vorig jaar de eeuwenlange geschiedenis van het polderdorp Doel al tot leven via het digitale platform Google Arts & Culture. “Dit jaar breien we een vervolg aan deze unieke samenwerking met de lancering van het digitaal verhaal over Joos Vijd, de Beverse opdrachtgever van het wereldberoemde Lam Gods” zegt schepen van toerisme en erfgoed Inge Brocken (N-VA). “Dit spannende verhaal katapulteert je 600 jaar terug in de tijd naar het middeleeuwse Beveren van Joos Vijd en zijn familie.”

Project VIJDAWA start met uitstel

In 2020-2021 organiseert de gemeente Beveren een heus feestjaar rond Joos Vijd, geboren Beverenaar, mecenas van de gebroeders Hubert en Jan van Eyck, de meest getalenteerde schilders van hun tijd én opdrachtgever van ‘De aanbidding van het Lam Gods’. Met het project ‘VIJDAWA’ verschuift gemeente Beveren de focus van de kunstenaars naar de opdrachtgever van het wereldberoemde schilderij. Opdrachtgever Joos Vijd speelde immers een cruciale rol in de ontwikkeling van Beveren. “We zouden het project VIJDAWA rond Joos Vijd met feestgedruis op gang trekken met een openingsweekend eind april maar corona stak er een stokje voor”, vervolgt schepen Brocken. “Gelukkig kunnen we vanaf de zomermaanden een gedeelte van het geplande programma uitrollen.” Zo is in het kasteeldomein Hof ter Saksen een kruidentuin aangelegd met alle planten en kruiden die voorkomen op het Lam Gods.

Online expo

Een van de evenementen is de tentoonstelling ‘Joos. De (on)eindigheid van Vijd’. Deze tentoonstelling zou normaal van start gaan op 25 april in Erfgoedhuis Hof ter Welle. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten. “Om dit gemis te compenseren, hebben we een afgeleide gemaakt van de toekomstige tentoonstelling in de vorm van een online verhaallijn rond deze markante historische figuur”, zegt erfgoeddeskundige Bert Verwerft. “Op die manier kan iedereen vanuit zijn luie zetel kennismaken met de kastelen, polders en kerken die Joos Vijd en zijn familie hielpen vormgeven in Beveren.” Deze online tentoonstelling kan men vanaf nu bekijken via https://artsandculture.google.com.”

Unieke documenten

Lukas Arts in Flanders gaf de toestemming om gebruik te maken van de nieuwe geactualiseerde beelden van het gerestaureerde Lam Gods met daarop de afgebeelde schenkersportretten van Joos Vijd en Elisabeth Borluut. Eerder werden de buitenpanelen, met daarop ook Joos Vijd afgebeeld, reeds gedigitaliseerd met de Google Art Camera - speciaal ontworpen om kunstwerken te digitaliseren - en waardoor je kan inzoomen op het allerkleinste details. “We konden ook ruimschoots gebruik maken van verschillende unieke, historische documenten uit het Rijksarchief Gent, het Archief Gent en de kerkfabriek Sint-Martinus van Beveren en natuurlijk uit de eigen gemeentelijke collecties in het gemeentearchief Beveren en het familiearchief de Bergeyck in kasteel Cortewalle”, zegt gemeentearchivaris Carine Goossens. “Al deze documenten zullen binnenkort ook te zien zijn als bruiklenen op de eigenlijke tentoonstelling.” Op een nieuwe datum voor de fysieke tentoonstelling is het nog even wachten maar intussen kan iedereen zich alvast virtueel vergapen aan alle pracht en praal die Joos Vijd naliet in Beveren.