Lunchbar Theo opent de deuren in Peperstraat Kristof Pieters

21 november 2019

19u06 28 Beveren In een fraai herenhuis in de Peperstraat heeft lunch-, koffie- en wijnbar Theo de deuren geopend. Zaakvoerster Mylène Daele (30) maakte hiermee haar droom waar. “De kaart is vrij beperkt maar daartegenover staat wel de garantie dat alles huisgemaakt is.”

Het pand in de Peperstraat ademt een gezellige en huiselijke sfeer uit. “We zijn een hele tijd op zoek geweest naar een geschikte locatie voor de lunchbar”, doet ze haar verhaal. “Het moest een gebouw met een ziel zijn waar we boven konden wonen. Bij dit pand konden we alle voorwaarden aanvinken. Het was vroeger nog een filiaal van de bank Crelan. Gelukkig waren de authentieke elementen en glasramen bewaard gebleven. Ik kan 27 couverts zetten en daarnaast hebben we nog een polyvalent zaaltje dat kan afgehuurd worden voor grotere groepen. In de zomer gaan we buiten ook een terras plaatsen.”

Verse kwaliteitsproducten

Mylène staat zelf in de keuken. Voor de zaak kan ze rekenen op de hulp van haar mama. “Door met een open keuken te werken, heb ik wel contact met de klanten. Dat was voor mij wel belangrijk. We hebben een beperkte kaart omdat we niet werken met gerechten die op voorhand klaargemaakt zijn maar met verse kwaliteitsproducten. Er staan drie soorten tartines op, drie salades en drie bowls. Daarnaast serveer ik ook zelfgemaakte desserten en op zaterdag is er een brunchformule met onder meer ovenvers brood en huisgemaakte confituur.”

Theo is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur.