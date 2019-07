Luchtacrobaten beklimmen kerktoren van Vrasene Kristof Pieters

15 juli 2019

17u49 0 Beveren Woensdag 17 juli is het jaarmarkt in Vrasene en naar jaarlijkse traditie zal men er ook terug kunnen genieten van straattheater. Dit jaar is er zelfs een première. De jonge Belgische Compagnie Laterrateral brengt een voorstelling tegen de kerktoren.

Hangend aan touwen danst het trio, dat gespecialiseerd is in verticale dans en luchtacrobatie, tussen hemel en aarde. Nooit eerder speelden de artiesten deze voorstelling op een kerktoren. Er zijn voorstellingen om 10.05 uur en om 11.35 uur.

De tweede act ‘Zeemeeuwmin’ wordt gebracht door Het Wandelend Huis, een Nederlands gezelschap. Half mens, half meeuw schrijdt de Zeemeeuwmin door de straten en schept daar zowel verwondering als verwarring. Ze is te zien om 10, 11 en 12 uur op het dorp in de Oude Dorpsstraat.

Puurlain stelt ‘Archeo Loco’ voor: een oude archeoloog trekt door de straten met zijn gammel karretje. Kinderen zoeken onder de piramides van goudgeel woestijnzand naar de meest bijzondere vondsten. Om 10.30 uur en om 11.45 uur op het dorp en in de Oude Dorpsstraat.

In OC ’t Klooster (ingang Brugstraat 11) organiseert Orde van Braderick in samenwerking met de Cultuurraad Vrasene de tentoonstelling ‘Harmonie in verscheidenheid’. Beeldhouwwerk, aquarellen en grafiek van Kathleen Verhegge, Lut Laureys en Peter Raedschelders. De toegang is gratis.

KSA-VKSJ zorgt met de jaarmarkt voor een drankje in OC ‘t Klooster.