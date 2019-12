Losgeslagen containerschip ramt kraan Redactie

10 december 2019

In Doel is gisteren een reusachtige havenkraan ingestort na een aanvaring door een containerschip. Op het moment van het ongeval was de kraan gelukkig niet bemand. Er waren wel onderhoudstechnici in de buurt, maar die konden zich tijdig uit de voeten maken. Er vielen geen gewonden, maar de ravage is groot. Nadat containerschip APL Mexico City was aangemeerd, sloegen de trossen los door de harde wind. Sleepboten probeerden de mastodont tevergeefs tegen te houden, maar het schip botste rond 14 uur aan de overkant van het dok tegen een 43 meter hoge havenkraan. De kraan stortte door de impact volledig in elkaar. Het opruimen van de brokstukken zal de nodige tijd in beslag nemen.