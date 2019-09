Lopen of wandelen ten voordele van vzw Hof ter Welle Kristof Pieters

19 september 2019

18u47 0 Beveren Op vrijdag 20 september wordt Hof ter Welle in Beveren opnieuw de uitvalsbasis voor Run ter Welle. Voor de 6de keer op rij organiseren de medewerkers van het opvanghuis voor jongeren een gezellige avondloop. Deelnemers hebben de keuze om 5 of 10 km te joggen of te wandelen door de mooie omgeving van Beveren, met start en aankomst op het domein van Hof ter Welle in de Anna Piersdreef te Beveren.

De kleinsten kunnen hun beste beentje voorzetten op een voor hen uitgezet parcours van ongeveer 1 kilometer rond het kasteel van Hof ter Welle. Run ter Welle is geen wedstrijd – er is zelfs geen tijdsregistratie – maar een avondloop voor iedereen die een beetje sportief is, toegankelijk. Na de inspanning volgt de ontspanning: deelnemers, supporters en sympathisanten kunnen blijven nagenieten met een hapje en een drankje. Anders dan vorige edities worden dit jaar een aantal plaatselijke foodtrucks uitgenodigd. Tijdens en na de loop zal Rock au Vin voor een vrolijke muzikale noot zorgen. De opbrengst van deze avond gaat integraal naar de kinderen en jongeren die door Hof ter Welle worden begeleid. Zo kon er in het verleden reeds geïnvesteerd worden in de aankoop van een bakfiets en kampmateriaal; beschikten de leef- en leergroepen tijdens de zomer over een extra budget om met de kinderen en jongeren toffe uitstappen te maken en werd voor de leef- en leergroepen een tablet aangekocht.

De deelnameprijs bedraagt 1 euro per kilometer. Het startschot voor de kidsrun wordt gegeven om 18.30 uur, de wandelaars beginnen aan hun 5 km om 19 uur en de joggers schieten om 19.30 uur uit de startblokken. Joggers en wandelaars kunnen voor Run ter Welle op voorhand inschrijven via de knop ‘ik doe mee’ op http://www.hofterwelle.eu/evenementen. ’s Avonds kan ook nog ter plaatse worden ingeschreven.