Lopen en wandelen met de haven als achtergrond, deze editie kan het ook met ‘buddyline’ Kristof Pieters

29 oktober 2019

16u00 1 Kallo Op zaterdag 2 en zondag 3 november is er opnieuw de Havenland Run & Walk in Kallo. Men kan lopen in het donker langs de lichtjes van de Schelde maar ook een ochtendwandeling maken met de haven als decor op de achtergrond. Nieuw dit jaar is dat deelnemers ook per twee het parcours kunnen afleggen, letterlijk zelfs, aan elkaar verbonden via een buddyline.

De start en finish liggen net als bij de eerste editie bij voetbalclub KSK Kallo. Na de start voert het parcours je langs het Rietveld Kallo, voorbij Fort Sint-Marie, het dorpscentrum,… De haven verlies je nooit uit het oog. Deelnemers kunnen op zaterdagavond kiezen voor 7 of 12,5 km. Op zondagochtend is er opnieuw een 7 km, maar ook een 13 en 24,5 km.

“Vorig jaar vonden ruim 2500 lopers en wandelaars de weg naar dit verborgen stukje groen. De reacties over de omgeving waren unaniem lovend”, zegt Greg Broekmans van Golazo Sports. “Wat het helemaal uniek maakt is de grootsheid van de haven op de achtergrond. Daarom bieden we naast een ochtendeditie opnieuw een avondeditie aan. De stille natuur met daarnaast de Schelde en de duizenden lichtjes van de haven zorgen voor een fantastisch schouwspel”.

Nieuw dit jaar is de CM-Duorun op zondagochtend. Deelnemers kunnen er voor kiezen om het parcours van 7 km per 2 af te leggen. Letterlijk! De lopers zijn met een buddyline aan elkaar verbonden, en krijgen bij inschrijving ook matchende loopshirts.

“De Havenland Run & Walk is voor de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) de ideale gelegenheid om het veelzijdige karakter van de Waaslandhaven te tonen”, zegt directeur Peter Van de Putte. “De meeste mensen denken meteen aan industrie of containerschepen, maar weten niet dat er ook heel wat toegankelijk groen is, waar je kan genieten van de rust en het uitzicht. Na het succes van de eerste editie vorig jaar willen we nog meer mensen laten kennis maken met deze unieke omgeving. En dan denk ik niet alleen aan sportievelingen uit de ruime omtrek, maar zeker ook aan de vele medewerkers in de bedrijven in de haven.”

Ook gemeente Beveren is enthousiast over een nieuwe editie van dit sportevenement op hun grondgebied. “De Havenland Run & Walk is de gelegenheid bij uitstek om al sportend een minder gekend, maar fascinerend stukje van Beveren te ontdekken”, vindt burgemeester Marc Van de Vijver. “Deelgemeente Kallo vormt met de combinatie van natuur en een wereldhaven, een uniek decor.”

Inschrijven kan via http://www.havenlandrun.be. Lopers kunnen bij inschrijving kiezen uit alle verschillende afstanden (7, 12,5, 13 of 24,5 km). Voor wandelaars worden enkel de kortste afstanden (7, 12,5 of 13 km) vrijgemaakt.