Loopjongens drugshandel weigeren opdrachtgever te noemen: “Iedereen weet wat er gebeurt als je praat” Nele Dooms

20 november 2019

17u36 0 Beveren Een 26-jarige Antwerpenaar en 34-jarige Nederlander zijn woensdag door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden, waarvan de helft met uitstel, voor hun betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de Waaslandhaven. Ze kregen ook allebei een boete van 8.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Hun opdrachtgevers weigerden ze te noemen uit schrik.

Nederlander Rowin V.G. werd op 9 juni 2019 opgemerkt door de scheepvaartpolitie, nadat die melding had gekregen van verdachte handelingen op de kaaien aan de Waaslandhaven in Kallo. Samen met Said Z. uit Antwerpen hield V.G. er zich schuil aan één van de terminals. Bedoeling was om er cocaïne uit een zeecontainer vanuit Zuid-Amerika te halen als loopjongens. Het duo werd echter betrapt en ingerekend. Ze hadden zich verstopt onder een boom, maar werden toch gevonden. Ze hadden bivakmutsen, een boormachine en handschoenen bij zich.

Aan de deur van moeder

Rowing V.G. gaf toe dat hij zich in de haven ophield in het kader van de invoer van cocaïne. Zijn opdrachtgevers weigerde hij echter te noemen. “Ik durf niet te spreken, dus ik zwijg”, zei hij tegen de rechter. “Iedereen weet wat er gebeurt met mensen die wel gepraat hebben eens ze weer vrij zijn. Dat risico neem ik niet. Ze hebben al aan de deur van mijn moeder gestaan om haar te bedreigen.”

Het zwijgen van V.G. zorgde ervoor dat het parket de andere betrokkenen bij de invoer niet te pakken kreeg. Said Z. beweerde dan weer dat hij met de drugsinvoer niets te maken had. Hij diste een verhaal van ontvoering op, maar dat klonk bij het gerecht uiterst ongeloofwaardig.