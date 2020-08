Locomotief ramt stootblok op doodlopend stuk spoor in haven en komt vlak voor afgrond tot stilstand Kristof Pieters

25 augustus 2020

16u36 4 Doel In de Waaslandhaven is dinsdagmiddag een locomotief door een stootblok gereden. Het incident deed zich voor op een kort doodlopend stuk spoor nabij de PSA-containerterminal aan de Sint-Antoniusweg.

Er vielen geen gewonden en de schade aan de 127 ton zware locomotief bleef beperkt. Het stootblok werd echter volledig vernield. Toch had het allemaal veel slechter kunnen aflopen. Enkele meters voorbij het stootblok is er een afgrond van zo’n 5 meter waar de trein van had kunnen denderen. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nu onderzocht.