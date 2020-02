LIVE. 1 dode, 5 zwaargewonden en 44 lichtgewonden bij ongeval in Beverentunnel met twee bussen, drie vrachtwagens en auto Kristof Pieters

04 februari 2020

13u47 80 Kallo Bij het zware ongeval in de Beverentunnel op de Antwerpse ring richting Nederland zijn 1 dode, 5 zwaargewonden en 44 lichtgewonden gevallen. Bij het ongeval waren twee bussen, drie vrachtwagens en een auto betrokken. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en het medisch interventieplan is afgekondigd. De tunnel blijft in beide richtingen afgesloten.

De tunnel is volledig afgesloten in beide richtingen. Die beslissing is genomen om de hulpdiensten vlot doorgang te kunnen verlenen. Volgens de federale politie vielen er 1 dode, 5 zwaargewonden en 44 lichtgewonden. Daarnaast waren er nog 65 anderen die ongedeerd bleven.

Een aantal passagiers van de twee bussen is op eigen kracht uit de tunnel gekomen. Zij worden opgevangen door de brandweer en worden opgehaald door andere bussen van De Lijn. Intussen is het medisch interventieplan afgekondigd om de hulpverlening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, ook al omdat de busreizigers moesten worden geëvacueerd.

Verschillende hulpverleningszones en tientallen ziekenwagens en MUG-teams zijn ter plaatse om alle gewonden af te voeren, net als een helikopter. Ook het Rode Kruis-Vlaanderen is ter plekke, met een twintigtal vrijwilligers en negen ziekenwagens, en zorgt bovendien voor opvang van betrokkenen die niet gewond zijn maar wachten op vervoer.

Kop-staartaanrijding

Over de omstandigheden van het ongeval is nog niet veel duidelijk, maar het gaat om een kop-staartaanrijding tussen drie vrachtwagens, twee bussen en een auto. Volgens getuigen reed een Bulgaarse truckchauffeur aan hoge snelheid in op een auto die stil stond in een file in het midden van de tunnel. De wagen werd vervolgens volledig geplet tussen de truck en één van de bussen. Door de enorme impact knalde de bus tegen de voorliggende bus. Ook twee vrachtwagens die ervoor in de file stonden werden geraakt. Voor de bestuurder van de auto kwam alle hulp te laat. Die is ter plaatse overleden. De bestuurders van de bussen werden door de hulpdiensten bevrijd.

Beide bussen, één van De Lijn in onderaanneming en één van De Polder, reden in onderaanneming voor Katoen Natie. Ze waren vertrokken vanop het Sint-Jansplein in het centrum van Antwerpen.

Omleiding

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt weggebruikers om rekening te houden met hinder van lange duur en roept op de omgeving te vermijden. Het verkeer moet een bovengrondse omleiding volgen, maar dat verloopt bijzonder moeizaam. “Richting Nederland is het verkeer al volledig stilgevallen vanaf het knooppunt met de E34", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. “We raden ten stelligste aan de omgeving de komende uren te vermijden, anders rij je je daar compleet vast.”

Het verkeer in de tunnel zelf moet ondertussen achterwaarts de tunnel weer uitrijden om zo van de plaats van het ongeval weg te rijden.

