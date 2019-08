Lijnbus veroorzaakt opnieuw mazoutspoor tijdens testrit Kristof Pieters

26 augustus 2019

18u23 1 Beveren Een lijnbus, die vorige week donderdagochtend voor heel wat ellende op de weg zorgde tussen Eksaarde en Sint-Niklaas door een oliespoor, heeft maandag opnieuw de weg bevuild over een kilometerslang traject. Dit gebeurde uitgerekend tijdens een testrit om te kijken of de herstelling voldoende was uitgevoerd.

De lijnbus zorgde afgelopen donderdag voor heel wat schade. Door een brandstoflek was een paar honderd liter mazout weggestroomd met twee ongevallen tot gevolg. Een wielertoerist kwam zwaar ten val in Sinaai en in Eksaarde gebeurde een frontale botsing.

Een werknemer van de firma uit Vrasene, die in onderaanneming werkt voor De Lijn, had de bus maandag getest nadat hij een herstelling had uitgevoerd aan de brandstoftank. Die herstelling bleek echter onvoldoende want het probleem deed zich opnieuw voor. Gelukkig kreeg de chauffeur tijdens de testrit iets sneller door dat er iets mis was. Na een viertal kilometer zette hij de bus aan de kant op de Hoogschoorweg in de Waaslandhaven. Een deel van de brandstof kwam daarbij ook in de riolering terecht. De bus werd getakeld en opnieuw naar de stelplaats gebracht, hopelijk dit keer voor een betere herstelling. De brandweer had in de loden hitte opnieuw heel wat opkuiswerk. Over het hele besmeurde traject werd het wegdek grondig afgespoten met water en detergent. Ongevallen op het gladde wegdek gebeurden er dit keer gelukkig niet.