Liefkenshoektunnel is als eerste tunnel in Benelux uitgerust met evacuatiestoelen Kristof Pieters

18 oktober 2019

13u34 1 kallo De Liefkenshoektunnel in Kallo beschikt als eerste tunnel in de Benelux met evacuatiestoelen. In beide evacuatiekokers van de 1400 meter lange tunnel werden om de 250 meter evacuatiestoelen geplaatst.

De stoelen zijn zeer licht van gewicht maar enorm stevig en erg makkelijk open te vouwen en te bedienen. Ze moeten er voor zorgen dat gewonden of mensen die minder mobiel zijn bij een calamiteit sneller uit de tunnel geëvacueerd kunnen worden. Door de steeds stijgende verkeersdrukte in de tunnel neemt ook de kans op ongevallen toe. De stoelen werden nog maar pas geïnstalleerd en kunnen op heel wat positieve reacties en aandacht rekenen. Onder meer verantwoordelijken van Rijkswaterstaat, de Nederlandse wegbeheerder, kwamen al naar de primeur kijken en willen ook tunnels in Nederland uitrusten met de evacuatiestoelen. In de loop van 2020 zal er in de tunnel een grootschalige rampoefening met heel wat simulanten gehouden worden. Daarbij zullen de stoelen ook uitvoerig getest worden. In totaal gaat het om 12 stoelen, goed voor een investering van 12.000 euro.