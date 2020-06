Liefdesgedichten sieren Beverse etalages: “Kom eens zien naar mijn vitrien” Kristof Pieters

18 juni 2020

12u52 0 Beveren Sinds deze week sieren niet minder dan 136 liefdesgedichten verschillende etalages van winkels en horecazaken in gans Beveren. Dit is het resultaat van de actie ‘Kom eens zien naar mijn vitrien’, georganiseerd door de Beverse Raad voor Lokale Economie (RLE). Met de actie wil men de middenstand op een ludieke manier opnieuw onder de aandacht brengen en ondersteunen in deze moeilijke tijden.

“Met het project willen we de verbondenheid tussen alle Beverse handelaars, met een hart voor hun vak, tastbaar voorstellen”, zegt schepen voor lokale economie Filip Kegels (N-VA). “De slogan van de gemeente Beveren is immers ‘Beveren Verbindt’ en hoe kunnen we dit beter illustreren dan met dit initiatief?. We hebben dit project ‘Kom eens zien naar mijn vitrien’ gedoopt. Net om onze inwoners uit te nodigen om een bezoek te brengen aan de lokale handelaars en eens stil te staan bij de passie en liefde die ze dag in dag uit steken in het verwennen van hun klanten. Ze hebben vandaag, meer dan ooit, namelijk de steun van hun klanten nodig. Ik doe dan ook een warme oproep aan alle inwoners om zoveel mogelijk lokaal te kopen, zodat we ook morgen nog bij onze lokale handelaars terecht kunnen en onze vertrouwde winkeliers niet uit het straatbeeld verdwijnen.”